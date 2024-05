CBMDF resgatam 39 adultos, 6 crianças e 6 animais vítimas das enchentes no RS

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) continua dedicado à missão de assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, concentrando esforços no terceiro dia de operações para alcançar áreas de difícil acesso.

As equipes do CBMDF atuaram em duas frentes distintas durante a última terça-feira (7), em São Leopoldo – RS, utilizando embarcações para buscas e resgates nas regiões inundadas; e em Bento Gonçalves – RS, onde cães de busca e resgate foram empregados na busca por pessoas desaparecidas nas serras, além da equipe especializada em resgates em estruturas colapsadas. Nesta última região, a difícil topografia demandou o uso de helicópteros para alcançar áreas remotas.

No terceiro dia de operações, foram resgatados um total de 39 adultos, 6 crianças e 6 animais domésticos. Destaca-se que em três desses resgates foi necessária a aplicação de técnicas de resgate em altura devido à localização das vítimas.

Total de resgates até o momento

1º dia (05/05) – 21 Adultos, 6 crianças e 9 animais domésticos

2º dia (06/05) – 28 adultos, 6 crianças e 7 animais domésticos

3º dia (07/05) – 39 adultos, 6 crianças e 6 animais domésticos

Total até o momento: 88 adultos, 18 crianças e 22 animais domésticos



A Força Tarefa do CBMDF continuará suas operações na região até 16 de maio de 2024, inicialmente, sujeita a ajustes conforme as determinações do Governador do Distrito Federal.