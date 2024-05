Brasília Game Festival traz universo geek ao DF em três dias de evento

Brasília será novamente palco de um dos maiores encontros do universo gamer do país. Nos dias 17, 18 e 19 de maio, o Centro de Convenções Ulysses Guimarães sediará a segunda edição do Brasília Game Festival. Com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), o evento está com inscrições gratuitas abertas.

Para os nerds, geeks, gamers e otakus de todas as idades, a organização, que tem a expectativa de receber 100 mil pessoas, promete diversas atrações, entre elas competições de jogos eletrônicos, shows, swordplay (simulação de batalhas com réplicas de espadas e instrumentos de combate revestidos com espuma) e cosplay (representações performáticas de personagens), entre outras.

O festival conta com um aporte de aproximadamente R$ 2,6 milhões, provenientes de emendas parlamentares, disponibilizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti). O secretário da pasta, Leonardo Reisman, destaca o crescente impacto positivo do mercado de jogos eletrônicos na economia criativa. “O Brasília Game Festival visa impulsionar ainda mais esse setor na região, além de incentivar a formação de talentos, o surgimento de novas empresas e fortalecer as já existentes”, frisa.

Reisman afirma que alguns dos projetos desenvolvidos no DF têm conquistado reconhecimento tanto a nível nacional quanto internacional. “Nosso principal objetivo é ter cada vez mais empresas desenvolvendo, publicando e comercializando jogos tanto para outros estados quanto para outros países”, completa.

Mercado gamer

De acordo com a Secti, dados recentes da Associação Brasileira das Empresas de Jogos Digitais (Abragames) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) apontam que o Brasil é líder latino-americano nesse mercado e o quinto em população online, com cerca de 103 milhões de jogadores. O número de estúdios nacionais cresceu 3,2%, passando de 1.009 empresas em 2021 para 1.042 em 2024. Dentro desse cenário, Brasília ocupa a sétima posição no ranking de cidades com mais empresas desenvolvedoras de jogos.



Na primeira edição do evento, em 2023, quase 45 mil brasilienses visitaram o festival. Para Eduardo Lima, organizador do festival, Brasília possui um enorme potencial para se tornar um dos principais destinos anuais para eventos geeks no Brasil. “No Brasília Game Festival, o público pode desfrutar gratuitamente do melhor do universo gamer, com uma programação intensa e diversificada”, destaca. “O evento tornou-se uma grande vitrine do setor, mostrando o quanto o mercado está aquecido e crescendo a cada ano. Brasília é certamente um dos principais polos do Brasil e pode se tornar um dos maiores do mundo”, acredita.

Além de torneios online entre equipes de todo o país, o festival contará com espaços diferenciados, como Indie Games, Meta Kosmos, o shopping Geek e o Game on Board. São locais onde o público poderá conhecer os novos jogos do mercado e participar de experiências virtuais.

Serviço



Brasília Game Festival

– Data: 17, 18 e 19 de maio

– Hora: 11h às 20h

– Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

– Site: Brasília Game Festival

– Instagram: @brasiliagamefest

Com informações da Agência Brasília