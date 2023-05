Venezuelana é presa por tráfico de drogas no Gama

A equipe encontrou 10 porções de aproximadamente 600g de maconha, 5 porções médias de aproximadamente 570g de crack e 10 pequenas porções de cocaína

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a prisão de uma traficante venezuelana após denúncia de vizinhos, nesse domingo (1), no Setor Leste do Gama.

Ao chegar no local, os policiais observaram que a porta da residência estava aberta e puderam ver pela grade da porta uma quantia em dinheiro e porções de drogas em cima do balcão da cozinha.

Após bater na porta e chamar pelos moradores, uma mulher de 33 anos se aproximou e confirmou ser a proprietária da residência.

A equipe encontrou 10 porções de aproximadamente 600g de maconha, 5 porções médias de aproximadamente 570g de crack, 10 pequenas porções de cocaína, além de R$ 1.822,70 em notas trocadas, dois aparelhos celulares Redmi, uma balança de precisão, uma faca suja com vestígios de substância apreendida, uma máquina para passar cartão, um rolo de plástico filme utilizado para embalar a droga.

A detida foi levada juntamente com os itens apreendidos para providências cabíveis na 20ª DP.