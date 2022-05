Veja a lista dos habilitados para regularização na QNR e CNR de Ceilândia

O processo de habilitação do Regulariza-DF começa com a coleta da documentação, seguindo para análise e assim, habilitando os ocupantes

A listagem dos 62 ocupantes habilitados para regularização dos imóveis, da QNR e na CNR de Ceilândia, foi divulgada nesta sexta-feira (6). A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) vai realizar a regularização fundiária por legitimação fundiária.

Diversas regiões de Ceilândia e várias cidades fazem parte do programa Regulariza-DF, que tem como objetivo regularizar mais de 150 mil imóveis até o fim de 2023, com base na Lei n° 986, de 30 de junho de 2021, e na Portaria nº 82, de 7 de outubro de 2021.

A Codhab vai providenciar a emissão das escrituras públicas de modo a promover a transferência da propriedade para o morador de maneira definitiva. Por isso, aqueles que estiverem habilitados devem acompanhar as redes sociais e o portal da companhia para não perder a publicação com as orientações referentes a esse procedimento.

*Com informações da Agência Brasília