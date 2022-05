Começa neste sábado a oficina gratuita para confecção de bonecos na Estação da Cidadania do Recanto das Emas

A oficina oferecerá capacitação nas áreas de criação artística e contação de histórias a pessoas acima dos 16 anos de idade

DANIELA UEJO| ASCOM/SEJUS-DF

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) abriu as portas da Estação da Cidadania do Recanto das Emas para a “Oficina de Bonecos Contadores de Histórias”, que ensinará técnicas de manipulação, voz e interação com o público, ministradas pela Trupe da Carochinha. As atividades serão realizadas em todos os sábados do mês de maio (7, 14, 21 e 28) e no dia 3 de junho, das 8h às 12h30, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC/DF. As inscrições podem ser realizadas por meio do link (Clique aqui) – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdApDfWkxtM0eLqSxXdhzGHHVraaFsAJYqa78AxzaMzzkgLwg/viewform

“Um dos objetivos dos nossos equipamentos públicos é oferecer oportunidades de capacitação à comunidade. Para isso, estamos sempre em busca de novas parcerias, que possam ampliar a oferta de atividades disponíveis ao público. Tenho certeza de que esta oficina com a Trupe da Carochinha será um sucesso”, avaliou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

A oficina destina-se a pessoas partir dos 16 anos de idade, que desejam obter capacitação nas áreas de criação artística e desenvolvimento de técnicas para trabalhos artesanais professores e interessados no processo de criação para contação de histórias e manipulação de bonecos e demais interessados. Ao final da oficina, será entregue certificado de conclusão aos alunos que atingirem acima de 75% de aproveitamento das aulas.

Os participantes também serão estimulados a desenvolver aptidões diversas como: atenção ao detalhe, coordenação, habilidades manuais, senso estético, além de aprenderem sobre arte e materiais utilizados. Aprenderão ainda a trabalhar em equipe/grupo e a desenvolver alguns atributos como: capacidade de superação, criatividade, planejamento, paciência e persistência.

A Trupe da Carochinha é um grupo formado em 2007, pelos bonequeiros e contadores de histórias Chrístofer Sabino, Luciana Ribeiro e Márcia Bitencourt, dedicando-se à atuação, criação e manipulação de bonecos e formação continuada de professores da educação infantil.

Verifique o cronograma das oficinas no Recanto das Emas e demais Regiões Administrativas:

CEU DAS ARTES RECANTO DAS EMAS

Endereço: Quadra 113, Área Especial 01

Datas: 7, 14, 21, 28 de maio e 3 de junho de 2022

Horário: 8h às 12h

COMPLEXO CULTURAL DE SAMAMBAIA

Endereço: Quadra 301, conjunto 05 Lote 01

Datas: 7, 14, 21 e 28 de maio e 3 de junho de 2022

Horário: 14h às 18h