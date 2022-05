Liberada vacina contra HPV para mulheres até 45 anos e homens até 26

A Secretaria de Saúde autorizou a aplicação de doses residuais da vacina contra o HPV em mulheres e homens

A Secretaria de Saúde (SES) autorizou a aplicação de doses residuais da vacina contra o HPV em meninas e mulheres de 9 a 45 anos e em meninos e homens de 9 a 26 anos. Os imunizantes estão disponíveis nas salas de vacinação de rotina.

Tereza Luiza Pereira, chefe do Núcleo da Rede de Frio, informa serem cerca de 7,5 mil doses com vencimento na próxima quarta-feira, 11.

“Por conta da pandemia, caiu a procura. Nosso consumo mensal dessas vacinas, que era de 5,5 mil doses, caiu para 3,5 mil por mês”, explica Tereza.

A vacinação contra o HPV, rotineiramente, atende a meninas de 9 a 14 anos e meninos de 9 a 11 anos, mas a aplicação em adolescentes e adultos também apresenta efetividade. É o que explica a gerente de de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar (Gevitha), Renata Brandão: “Pacientes dessa faixa etária já tomavam a vacina contra o HPV, mas só grupos específicos, como aqueles com HIV e em tratamento de câncer”.

Papilomavírus humano

O papilomavírus humano (HPV, na sigla em inglês) é uma infecção sexualmente transmissível comum que pode provocar desde verrugas genitais até neoplasias, como câncer no colo do útero, no pênis e na laringe.

A vacina que previne o HPV protege contra quatro tipos do vírus, dois de baixo risco e dois de alto risco. Os de baixo risco são encontrados em 90% dos condilomas genitais, também conhecidos como verrugas genitais. Já com relação aos de alto risco, a vacina protege contra os subtipos de HPV responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero.

*Com informações da Agência Brasília