Veículo roubado é recuperado horas depois do crime em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, na madrugada desta segunda-feira (9), um veículo com restrição de roubo na QNP 32, em Ceilândia.

Durante patrulhamento na região, os militares localizaram o automóvel abandonado, poucas horas após o crime ter sido registrado. Após verificação, foi confirmada a restrição por roubo, e o veículo foi apreendido para posterior devolução ao proprietário.

A rápida atuação da PMDF reforça a eficácia do policiamento ostensivo e o comprometimento da corporação com a segurança e o combate à criminalidade no Distrito Federal.