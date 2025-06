PMDF apreende cocaína, skunk, dinheiro e celulares durante prisão por tráfico em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (10), na QNN 19 de Ceilândia. A ação, realizada por volta das 12h por uma equipe do 8º Batalhão, resultou na apreensão de porções de entorpecentes, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito sete porções de skunk, onze de cocaína, R$ 1.990,00 em notas variadas e dois celulares. Segundo a PMDF, o detido possui uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas e outros delitos.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia, onde segue à disposição da Justiça.

A prisão integra as ações estratégicas da PMDF no enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e à criminalidade no Distrito Federal.