PMDF prende foragido da Justiça com documentos falsos no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite desta terça-feira (10), um foragido da Justiça considerado de alta periculosidade. A abordagem ocorreu por volta das 18h30 na Quadra 803 do Recanto das Emas e foi realizada pelo Grupo Tático Motociclístico (GTM 47), com apoio do serviço de inteligência do 27º Batalhão.

O suspeito integra uma quadrilha especializada em roubos a ônibus interestaduais, com atuação em diversas regiões do país. No momento da abordagem, tentou se passar por outra pessoa utilizando documentos falsos, mas teve a identidade confirmada pelos policiais, que deram cumprimento ao mandado de prisão em aberto.

Além da prisão, foram apreendidos os documentos utilizados para tentar ocultar sua identidade. O homem foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis.