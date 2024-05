Veículo perde o controle e bate em mureta da via do BRT, na Asa Sul.

Por Lucas Dias

Nesta terça-feira (28), ocorreu um acidente na pista de ligação do aeroporto para Asa Sul-Brasília-DF. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu realizar o atendimento desta ocorrência.

Chegando ao local, as equipes de socorro depararam-se com o veículo NISSAN MARCH, de cor prata, que havia perdido o controle e colidido com a mureta da via do BRT. A vítima, de 21 anos, condutor do veículo, foi atendido pelos socorristas e não houve a necessidade de transporte ao hospital.

O veículo foi removido por um guincho particular.