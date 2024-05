Cooperativa mantém frete de entulhos dos moradores por meio de tuk-tuks no Guará

Iniciado em outubro de 2022, o projeto-piloto Auto Eco Social, idealizado pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) no Guará, chegou ao fim. Entretanto, desde o início de maio, a Cooperativa de Trabalho de Catadores do Brasil (Cooperlimpo) assumiu o serviço e continua oferecendo o disque-entulho. Desta forma, os moradores da região ligam para a cooperativa solicitando o recolhimento de materiais, como restos de obras, galhos de árvores e móveis usados, entre outros, que são descartados nos papa-entulhos do Guará. Para pedir o serviço, que é pago, os moradores da região podem enviar mensagem por WhatsApp ou ligar no telefone da Cooperlimpo: (61) 9856-9741.

A iniciativa foi criada como solução provisória para cumprir a Lei nº 5.756, de 14 de dezembro de 2016, regulamentada pelo Decreto 40.336/2019, que dispõe sobre a proibição da circulação dos Veículos de Tração Animal (VTA), visando à proteção da saúde dos animais. O objetivo do Auto Eco Social era substituir as carroças de tração animal pelos tuk-tuks, triciclos elétricos que são operados por ex-carroceiros. O recolhimento dos inservíveis já era feito pela Cooperlimpo, por meio de termo de fomento junto à autarquia.

“Nesse período de um ano e meio, nós transformamos os ex-carroceiros em verdadeiros agentes ambientais. Atuamos com o projeto em várias frentes, eliminando o sofrimento do animal, a redução da poluição sonora e atmosférica, e geramos renda para os trabalhadores. E assim, a quantidade de carroças no Guará foi diminuindo. Agora o SLU está elaborando novas soluções com outros órgãos do GDF para alcançar todas as regiões administrativas. Mas o serviço que nós começamos no Guará continuará sendo executado, desta vez por meio da Cooperlimpo”, declara o presidente do SLU, Silvio Vieira.

Em abril de 2023, foi criado um grupo de trabalho interinstitucional com o objetivo de formular políticas públicas para inserção socioeconômica dos carroceiros e viabilizar a substituição das carroças por tuk-tuks – triciclos elétricos usados na coleta de resíduos de construção civil (RCC). O grupo é coordenado pelo SLU e composto pelas secretarias de Governo (Segov), de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), de Educação (SEE), de Relações Institucionais (Serins), de Desenvolvimento Social (Sedes), de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema) e da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri), além do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran).

*Com informações do Serviço de Limpeza Urbana (SLU)