Operação autua 465 veículos por estacionamento irregular em diversas regiões do DF

Nesta segunda-feira (27), uma grande operação foi realizada pelas equipes de Policiamento e Fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), para coibir o estacionamento irregular em várias regiões do Distrito Federal.

O objetivo da ação foi impedir que veículos bloqueiem a circulação de pedestres, ciclistas e outros veículos, além de assegurar o direito de idosos e pessoas com deficiência (PCDs) de utilizarem as vagas reservadas para eles.

As regiões escolhidas para a operação foram selecionadas com base no número de flagrantes observados, no alto fluxo de veículos e em denúncias e reclamações feitas na Ouvidoria do Detran-DF.

As ações ocorreram em Ceilândia, Guará, Riacho Fundo e Riacho Fundo II, Águas Claras, Taguatinga, Asa Sul (Comércio Local Sul – CLSs, SGAS 908 a 915, LBV/DF Star, Setor Hospitalar Sul – SHS), Asa Norte (Comércio Local Norte-CLNs, Setor Comercial Norte – SCN, Setor de Rádio e TV Norte – SRTVN) e Plano Piloto (Rodoviária, Conic, Conjunto Nacional, Torre de TV, Via S2, Esplanada dos Ministérios e Anexos da Câmara dos Deputados).

O Detran registrou 465 autuações, a maioria delas relacionada ao estacionamento em locais ou horários proibidos pela sinalização, especialmente em áreas de comércio local, onde o tráfego de outros veículos foi prejudicado. As infrações relacionadas ao desrespeito às vagas de estacionamento para idosos e PcDs representaram quase 12% do total.

“O Detran-DF intensificará as operações de fiscalização em todo o DF, visando evitar que cidadãos tenham seu direito de ir e vir prejudicado por motoristas que estacionam de forma irregular”, destacou o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da autarquia, Clever de Farias Silva.

O órgão também incentiva a população a denunciar esses casos pelos canais oficiais da Ouvidoria, por meio do site participa.df.gov.br ou do telefone 162.

*Com informações da Agência Brasília