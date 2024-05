Campanha de castração gratuita do GDF beneficiará 1.625 pets

A castração gratuita de cães e gatos promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema) abriu 1.625 vagas. Sempre nas últimas quartas e quintas-feiras de cada mês, são disponibilizadas novas vagas, por meio do site Agenda DF.

A iniciativa, que busca controlar a população de animais e promover a saúde pública, abrirá os agendamentos online na quarta (29) e na quinta (30). No dia 29, às 9h, os agendamentos estarão disponíveis para gatos e, às 14h, para gatas. No dia 30, às 9h, será a vez dos cachorros e, às 14h, das cadelas.

As castrações agendadas serão feitas entre 4 e 25 de junho em clínicas credenciadas. As clínicas participantes são a Animais de Ceilândia, com 585 vagas; Dr. Juzo (Samambaia), com 312 vagas; Coração Peludinho (Gama), com 520 vagas; e Pet Adote (Paranoá), com 208 vagas.

“Organizamos o sistema de agendamento online para ser o mais acessível possível, tendo em vista a alta procura pelo serviço”, explica a subsecretária de Proteção Animal, Edilene Cerqueira. “Ao castrar seus pets, os moradores contribuem para a redução do número de animais abandonados e para uma cidade mais saudável”. Será uma oportunidade para os proprietários de animais do DF garantirem o bem-estar de seus pets, contribuindo para a saúde pública e para o meio ambiente.

“Este programa de castração gratuita é essencial não apenas para o controle populacional, mas também para a prevenção de doenças em animais e humanos”, reforça o titular da Sema, Gutemberg Gomes. “É uma iniciativa que reflete o compromisso do Governo do Distrito Federal no que diz respeito à sustentabilidade e ao bem-estar dos animais.”

Para garantir uma vaga, os donos dos pets devem seguir os passos abaixo:

→ Registrar-se no sistema Participa DF – Acesse este link para criar uma conta, se ainda não tiver;

→ Acessar o site de agendamento – Entre no site Agenda DF e clique no ícone da Sema;

→ Escolher uma clínica conveniada – O site lista várias clínicas onde os procedimentos podem ser feitos;

→ Selecionar data e hora – No calendário do site, selecione o mês de maio, escolha uma data e depois um horário disponível. Após ler todas as orientações, clique em ‘Agendar’;

→ Revise todas as informações, siga as orientações restantes, baixe o comprovante de agendamento e prepare-se para o dia do procedimento.

*Com informações da Agência Brasília