Veículo em chamas no Lago Norte

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), chegou ao local da ocorrência às 16h26 neste domingo (24)

O carro foi encontrado em chamas na SMLIN Trecho 7 Conjunto 01, Córrego do Bálsamo no Lago Norte. A equipe dos bombeiros chegou ao local com 2 viaturas junto com 8 militares. O veículo um Fiat Uno que foi totalmente destruído pelo fogo.

O proprietário do carro compareceu ao local logo depois alegando que o veículo havia sido furtado, mostrando à equipe de socorro o B.O (Boletim de Ocorrência) registrado na 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá. Não houve vítimas.