Veículo de passeio tomba na entrada do Lago Norte (DF)

Na manhã desta segunda-feira (24), um tombamento de veículo na entrada do Lago Norte, no Distrito Federal, causou a interdição parcial da via.

O acidente ocorreu na saída da BR 020 em direção ao Lago Norte. No local, os bombeiros encontraram um Fiat Pálio cinza tombado lateralmente na via. A condutora do veículo, que estava consciente e orientada, não sofreu lesões e não precisou ser transportada para um hospital.

Devido à grande quantidade de combustível derramado na via, os militares utilizaram espuma para gerenciar os riscos e evitar uma possível explosão. Uma faixa da via precisou ser interditada para o atendimento, impactando o fluxo de trânsito na região.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.