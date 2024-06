Prazo de inscrição para ambulantes na festa julina do Zoológico vai até quarta (26)

O Zoológico de Brasília abre, nesta segunda-feira (24), chamamento público para ambulantes de serviços de alimentação fornecidos por trailer. A iniciativa faz parte dos preparativos para a festa julina do zoológico, programada para o período de 5 a 7 de julho.

Os interessados em participar do evento como fornecedores de alimentação têm até as 16h desta quarta-feira (26) para entregar a documentação necessária. A seleção dos ambulantes será realizada de acordo com os critérios estabelecidos no edital.

A divulgação dos resultados do chamamento público está prevista para quinta-feira (27). Os nomes dos selecionados serão publicados no site do zoo, permitindo aos ambulantes tempo hábil para se prepararem para a festa.

A festa julina do Zoológico de Brasília oferece variedade de atividades culturais e recreativas, além de comidas típicas de são-joão. A presença de ambulantes de alimentação é fundamental para garantir a diversidade e qualidade gastronômica do evento.

Em breve, o Zoológico divulgará a programação completa da festa julina.

Confira o edital.

*Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília