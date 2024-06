Capotamento em via no Eixinho Norte deixa uma pessoa ferida

Na manhã desta segunda-feira (24), um capotamento ocorrido no Eixinho Norte, na altura da quadra 211, sentido Lago Norte, deixou uma pessoa ferida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h52 e enviou três viaturas para atender à ocorrência. No local, os bombeiros encontraram um Fiat Fiorino branco capotado, apoiado pelo teto às margens da via.

O condutor do veículo, jovem de 22 anos, foi encontrado fora do carro. Ele foi prontamente atendido pelos socorristas e transportado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), consciente e orientado. O motorista apresentava escoriações pelo corpo e reclamava de dores no pé direito e na região lombar.