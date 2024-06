Veículo capota após colisão na BR-070

Na tarde desta quinta-feira (6), por volta das 13h37, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito na BR-070, em frente ao cemitério de Taguatinga, no sentido Águas Lindas/GO.

No local do acidente, as equipes de socorro encontraram dois veículos envolvidos, incluindo uma caminhonete Mitsubishi Pajero que havia capotado e estava parada de rodas para o ar. O condutor, de 71 anos, foi atendido pelos bombeiros. Embora não apresentasse ferimentos, estava visivelmente nervoso com a situação e, após avaliação médica, foi liberado sem necessidade de transporte para uma unidade de saúde.

O outro veículo envolvido, um GM Corsa Sedan, tinha três ocupantes: a condutora, de 51 anos, um passageiro adulto e uma criança. Todos foram atendidos conforme o protocolo de trauma, mas não apresentavam ferimentos ou escoriações. Após a regulação médica, eles também recusaram transporte para uma unidade de saúde.