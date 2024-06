Divulgado cronograma das próximas edições do GDF Mais Perto do Cidadão

Nesta quinta-feira (6), a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus) publicou a portaria nº 555/2024, que divulga o cronograma das próximas edições do programa GDF Mais Perto do Cidadão neste ano. A iniciativa já prestou cerca de 206 mil atendimentos, desde o início de 2023 e é coordenada pela Sejus.

Equipes com membros de diversos órgãos do Distrito Federal visitam periodicamente uma região administrativa para oferecer serviços à população daquele local.

“Desde a concepção do programa GDF Mais Perto do Cidadão, o objetivo é facilitar o atendimento ao cidadão quanto aos serviços oferecidos pelo Governo do Distrito Federal, da maneira mais abrangente possível e gratuitamente. Em agosto, a ação chegará ao Condomínio Porto Rico, região que ainda não tinha sido contemplada”, anuncia a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

O programa estará em Ceilândia nesta sexta (7), das 9h às 16h, e no sábado (8), das 9h às 12h, na QNN 16, estacionamento do metrô – Estação Ceilândia Sul. A professora aposentada Sabrina Gondim, moradora da cidade, comemorou a iniciativa: “Considero uma ação muito importante porque terei a oportunidade de usufruir dos serviços na minha região. Há tempos preciso de uma orientação jurídica, e a Defensoria Pública vai ofertar esse atendimento. Além disso, vou levar meus filhos para atualizarem o calendário de vacinas”.

O Condomínio Porto Rico é uma novidade prevista no cronograma. Os cerca de 20 mil moradores da região serão beneficiados em 9 e 10 de agosto. Nesta sexta, o programa completa 30 edições, já tendo percorrido Água Quente, Arapoanga, Brazlândia, Ceilândia, Cidade Estrutural, Colônia Agrícola 26 de Setembro, Fercal, Itapoã, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho, Sobradinho II, Sol Nascente, Varjão e Vicente Pires.

Confira as regiões contempladas nas próximas edições do programa.

→ Estrutural: dias 21 e 22 deste mês

→ Sobradinho II: dias 5 e 6 deste mês

→ Porto Rico: 9 e 10 de agosto

→ Colônia Agrícola 26 de Setembro: 23 e 24 de agosto

→ Riacho Fundo II: 13 e 14 de setembro

→ Fercal: 27 e 28 de setembro

→ Água Quente: 11 e 12 de outubro

→ Planaltina: 8 e 9 de novembro

→ Cidade Estrutural: 22 e 23 de novembro

→ Itapoã: 6 e 7 de dezembro.

*Com informações da Agência Brasília