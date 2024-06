Cão farejador da PMDF encontra quase 1 kg de drogas no SIA

Na última quarta-feira (5), o Batalhão de Policiamento com Cães da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma apreensão significativa de drogas nas proximidades da Feira dos Importados no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

Durante uma operação de rotina, por volta das 16h, a viatura 4477, acompanhada pelo cão farejador K9 Izzy, encontrou aproximadamente 1 kg de drogas em seis pacotes de skunk (750 g) e doze porções de maconha (230 g).

No momento da apreensão, as substâncias foram encontradas em vários locais próximos à Feira dos Importados. No entanto, não foi possível conectar a droga a nenhum dos suspeitos.