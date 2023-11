Veículo cai em vala após capotamento em Águas Claras

O incidente envolveu um VW Parati preto, que capotou e caiu em uma vala de drenagem de águas pluviais

Na noite do último dia 13 de novembro de 2023, por volta das 21h57, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. O incidente envolveu um VW Parati preto, que capotou e caiu em uma vala de drenagem de águas pluviais na Avenida Vereda da Cruz, em frente à Estação Elevatória de Esgotos da CAESB, em Águas Claras.

Ao chegarem ao local, as equipes de resgate depararam-se com a cena impactante do veículo acidentado. O condutor, de 25 anos, estava consciente e orientado, mas apresentava queixas de dores no lado esquerdo do corpo.

Duas viaturas foram prontamente empregadas pelos bombeiros para realizar o atendimento à vítima e efetuar a remoção do veículo. Após os primeiros socorros no local, o motorista foi transportado para o Hospital Brasília, onde receberá os cuidados médicos necessários.