Biotic recebe campanha de vacinação contra covid-19, influenza e hepatite

Em uma iniciativa pioneira de promoção da saúde e bem-estar, o Parque Tecnológico Biotic, em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), anunciou para esta terça (14) o Dia de Vacinação Adulta, evento destinado aos colaboradores e às demais instituições presentes no parque.

A ação será realizada no auditório do Sebrae Lab, e interessados poderão atualizar a carteira de vacinação adulta, entre as 9h e 12h e entre as 13h e as 16h, no térreo do Edifício de Governança do Biotic.

“Esta campanha de vacinação simboliza mais do que um ato de cuidado individual; é um gesto de responsabilidade coletiva”, ressalta o presidente do Biotic, Gustavo Dias. “Em um ambiente de inovação e tecnologia como o nosso, é fundamental que também lideremos em questões de saúde pública.”

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, reforça: “Nós nos engajamos neste movimento nacional de aumento da cobertura vacinal e, para isso, estamos nesta linha de realizar a vacinação nas escolas, shoppings, mercados, nas residências. Ao manterem suas vacinas em dia, os colaboradores do Biotic estão contribuindo para a criação de um ambiente mais seguro e saudável para todos”.

A campanha terá como foco a atualização de vacinas essenciais para o público adulto, incluindo influenza, covid-19 e hepatite. A iniciativa destaca o papel do Biotic como, além de parque tecnológico, uma instituição que também atua com responsabilidade social e cuidado com a comunidade.

*Com informações da Agência Brasília