Começaram as apostas da Mega da Virada 2023

O sorteio vai ocorrer às 20h do dia 31 de dezembro de 2023. No DF, historicamente quatro pessoas já ganharam o prêmio

Foram abertas as apostas para a Mega da Virada, nesta segunda-feira (13). O prêmio é o maior da história da loteria especial, estimado em R$ 550 milhões pela Caixa Econômica Federal. O sorteio vai ocorrer às 20h do dia 31 de dezembro de 2023. No Distrito Federal, historicamente quatro pessoas já ganharam o prêmio. O último ganhador foi o número 2110 da Mega da Virada 2018 – a edição em que 52 pessoas ganharam o sorteio, cada uma recebeu o valor de R$5,8 milhões.

O tíquete da aposta simples custa R$ 5 e os bolões saem a partir de R$ 15. Para realizar a aposta, basta ir ate uma casa lotérica, ou pode apostar por meio do aplicativo Loterias Caixa, ou do site de loterias da Caixa.

O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Na faixa principal, é preciso ter ganhadores com acerto de seis números. Caso isso não aconteça, o prêmio passa a ser dividido entre os que acertaram cinco números, e assim por diante.

José Carlos Resende, 64 anos, aposentado, sempre joga na Mega da Virada faz dez anos. “Um jogo que eu tenho há muito tempo”. Ele não tem muita ideia do que fazer com o prêmio, caso ganhe, para ela é preciso ganhar primeiro. “Uma estimativa muito grande, 500 milhões para uma pessoa só, ninguém sabe o que fazer com esse dinheiro”. Mas ele já ganhou em outras apostas, como a quina.

O servidor público Eder Caetano, 55 anos, também costuma jogar na Mega da Virada. Ele, como economista, entende que os números são aleatórios. “Não existe um esquema, mas eu geralmente mantenho os mesmos números”. A princípio, se ele ganhar o prêmio, ele pretende mudar de estado, para levar uma vida mais tranquila. Mas ele não tem nada muito específico em mente.

De acordo com César Bergo, economista e Professor de Mercado Financeiro da UnB, em relação a Mega-da-Virada, exitem duas coisas a ser levadas em consideração. A primeira é com relação à probabilidade, que é muito pequena. “Obviamente, a quantidade de apostadores é muito grande. E nesse caso, você tem a probabilidade igual para todos os números, embora você possa de alguma forma pesquisar e verificar que um número ou outro tem uma saída maior”, afirma.

Entretanto, ele aponta que isso não quer dizer que, dentro da matemática, da probabilidade, da estatística, isso seja correto, porque os números têm as mesmas probabilidades de serem sorteados. “Então, nesse aspecto, é importante dizer que a Mega-da-Virada não acumula. Ou seja, se não houver ganhador com todas as dezenas, ela vai para as outras faixas e vai haver disparo”. A distribuição ocorre assim, porque é uma edição especial da mega, então o economista destaca que a pessoa deverá estar atenta para olhar o seu orçamento e verificar as suas possibilidades financeiras, para não gastar mais do aquilo que ela pode. “Porque a probabilidade de ganhar não é grande e você se diverte, não fica preocupado com as finanças do orçamento”.

Ele salienta que outra tática e ara reduzir o valor que a pessoa vai pagar, é participar de um bolão. “Assim, a pessoa pode aumentar sua probabilidade de ganho, uma vez que o bolão escolhe mais números que possa ser sorteados. Você vai ganhar um pouco menos, mas de qualquer forma aumenta sua chance de ganhar”. Ele frisa que, uma vez que a pessoa ganha a mega da virada, o volume de recursos é muito grande, e a pessoa passa a ser alvo de atenção da mídia e das pessoas. “E então todo cuidado é pouco, prudência, discrição, disciplina. Nesse momento é importante não mostrar muita euforia, porque a gente sabe que o valor da Mega da Virada vai estar depositado em caderneta de poupança. Então pode esperar um pouco mais para você fazer um bom planejamento, para ver onde vai gastar”.

César acredita que obviamente, quem ganha esse prêmio, quer realizar um sonho, e isso é muito justo. “Mas não tenha dúvida que cabeça fria nesse momento, ajuda a um bom planejamento, a não ser alvo de bandidos, de meliantes”, adiciona. Ele lembra, inclusive dos históricos de pessoas sequestradas, assassinadas por conta disso, e frisa que todo cuidado é pouco. Ele considera que não é hora de fazer compras mirabolantes, porque vai fazer mau negócio. “A taxa de juros de renda fixa está elevada, então é bom aproveitar esse momento para deixar o dinheiro aplicado, geralmente no tesouro direto, é uma boa opção, porque rende mais que a poupança”, elabora.

Além disso, uma boa dica é aguardar um bom momento de fazer algum tipo de investimento, seja em imóveis, em participações em alguma empresa, comprar uma fazenda, etc.

O prazo para retirar o prêmio é de até 90 dias depois que sai o resultado. Caso o contrário, o dinheiro é repassado para o Tesouro Nacional, para aplicação Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).