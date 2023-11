Operações de trânsito autuam 47 condutores alcoolizados no fim de semana

Durante as operações, promovidas visando coibir infrações e reduzir os acidentes de trânsito, 266 condutores foram abordados

Entre a noite de sexta-feira (10) e a madrugada desta segunda-feira (13), as equipes de policiamento de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuaram 47 condutores que conduziam veículo sob efeito de álcool em cinco operações realizadas no fim de semana.

Durante as operações, promovidas visando coibir infrações e reduzir os acidentes de trânsito, 266 condutores foram abordados. Os agentes de trânsito flagraram, ainda, oito condutores não habilitados, seis motocicletas com escapamentos irregulares e 28 condutores por infrações diversas. Os agentes ainda removeram 27 veículos aos depósitos do órgão.

As blitzes ocorreram em Taguatinga, Plano Piloto, Ceilândia, Samambaia e Riacho Fundo. Ao todo, foram empregadas 28 viaturas do Detran e cinco viaturas da Polícia Militar em apoio às equipes de fiscalização.

Infração

Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, bem como recusar-se a ser submetido a teste, são infrações de trânsito de natureza gravíssima que gera sete pontos na CNH e valor de R$ 2.934,70.

O condutor responderá ainda por processo de suspensão do direito de dirigir e o veículo permanece retido até a apresentação de outro condutor habilitado.

*Com informações da Agência Brasília