Veículo atropela na pedestre na EPNB

O CBMDF atendeu a uma ocorrência referente a um atropelamento de pedestre na EPNB, sentido Núcleo Bandeirante

Na madrugada desta segunda-feira, 25, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência, empenhando 02 viaturas e 08 militares, referente a um atropelamento de pedestre na EPNB, sentido Núcleo Bandeirante, próximo à UPA — Riacho fundo 1, Distrito Federal.

As equipe de socorro ao chegarem no local encontraram o Sr. D.R.R, 35 anos, que foi atropelado por um Fiat Siena, apresentando múltiplas fraturas, TCE, com sinais incompatíveis com a vida.

O condutor do veículo, o Sr. N.M.J, 65 anos, não teve ferimentos e não houve necessidade de ser conduzido a um hospital.

O local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.