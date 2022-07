PMDF prende homem por receptação de vários produtos ilícitos e porte ilegal de arma de fogo

Neste domingo, 24, a PMDF prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na QNM 40, conjunto P, em Taguatinga

Neste domingo, 24, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo na QNM 40, conjunto P, em Taguatinga.

A equipe de policiais com informações de um roubo que ocorrera na madrugada do sábado, 23, com disparos de arma de fogo, intensificou o policiamento na localidade.

O suspeito, que não teve identidade revelada, foi encontrado no local e realizou-se a abordagem.

Foi apreendida uma arma de fogo calibre.38, com cinco munições, além de produtos de roubo, quatro rodas automotivas aro 17, diversas ferramentas de trabalho manual, três aparelhos celulares, um aparelho de som automotivo e um aparelho retroprojetor.

Com o suspeito foi encontrado também a quantia de R$ 280 reais em dinheiro e aparatos para embalar entorpecente.

O homem foi encaminhado à 12ª Delegacia da Polícia.