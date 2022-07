DF confirma a 11ª morte por dengue neste ano

Além da dengue, o Aedes Aegypti também é o transmissor de doenças como a zika, chikungunya e a febre amarela

A Secretaria de Saúde (SES-DF) confirmou mais três mortes por dengue no Distrito Federal neste ano. O último boletim, atualizado em 15 de julho, mostrava oito óbitos, e no relatório divulgado na última sexta-feira (22), 11 casos fatais da doença foram listados

Dentre os óbitos estão cinco mulheres e seis homens. A vítima mais nova tinha entre 20 e 29 anos, outra entre 50 e 59, quatro entre 60 e 69 e cinco tinham mais de 80 anos. As mortes aconteceram em Ceilândia (3), Lago Norte (1), Samambaia (2), Sobradinho I (1), Sobradinho II (2) e Planaltina (2).

Até agora, o DF já teve 61.482 casos prováveis de dengue neste ano, uma alta de 425,6% em comparação com o mesmo período de 2021, quando houve 11.237 notificações.

Apesar de ser o período sem chuvas no Distrito Federal, todos os cuidados com o mosquito precisam seguir sendo tomados. Depois de postos, os ovos do Aedes Aegypti podem sobreviver até 450 dias no seco. Além da dengue, este mosquito também transmite a zika, chikungunya e a febre amarela.