Vazamento de gás provoca incêndio em apartamento e irmãos ficam feridos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na tarde desta sexta-feira (03), um incêndio causado por vazamento de gás de cozinha em um prédio no Itapoã II.

Segundo a corporação, ao chegar no local, a equipe de socorro se deparou com muita fumaça e chamas saindo pelas janelas do primeiro andar da edificação.

Enquanto parte dos militares realizava o combate às chamas, uma equipe de salvamento iniciou uma ação de busca a procura de possíveis vítimas no local.

No local, foram encontrados três irmãos, com idades entre 20 e 16 anos. Os dois mais velhos, identificados como M.S.G, de 20 anos, e I.S.G, de 19 anos, apresentavam queimaduras de segundo grau na região do pescoço, tórax, abdômen, braços e pernas.

O terceiro irmão, identificado apenas como L.S.G, de 16 anos, apresentava uma pequena queimadura no rosto e queimaduras de primeiro e segundo grau nos braços e pernas. Os três foram encaminhados para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Após o controle das chamas, a operação de rescaldo foi iniciada, visando eliminar os riscos de uma possível reignição do incêndio. As perícias do CBMDF e da Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para o local.

Veja o vídeo: