Sábado terá 19 pontos de vacinação para a gripe

Neste sábado (04), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal irá disponibilizar 19 pontos de vacinação com imunizantes contra a gripe. Desde ontem, todas as pessoas a partir de seis meses passaram a ser autorizadas a se vacinar contra a influenza.

Entre os pontos de atendimento estão o Restaurante Comunitário de Brazlândia e o Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Um total de 16 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também irão ofertar o serviço no sábado. Haverá, ainda, a disponibilidade de outros imunizantes do calendário, como os que protegem contra a febre amarela, o sarampo e o tétano, dentre outras.

Já a vacina da dengue estará disponível nas UBSs a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A lista completa com endereços, horários de atendimento e imunizantes disponíveis está disponível no site da SES-DF. Não haverá imunização no domingo (5).

Casos de dengue

Ao longo do fim de semana, quem estiver com sintomas de dengue poderá buscar assistência em 11 tendas de acolhimento. As unidades localizadas no Guará, no Gama e no Paranoá funcionam 24 horas, de forma ininterrupta, inclusive aos domingo.

As tendas de Planaltina, Varjão, Plano Piloto, Vicente Pires, Arniqueira, Ceilândia, Taguatinga e Samambaia atendem das 7h às 19h, todos os dias. A lista completa com horários e endereços também está disponível no site da secretaria.

Além disso, a população do DF tem à disposição UBSs com horário ampliado no fim de semana. Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os hospitais mantêm assistência 24h.