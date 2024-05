Com cancelamento do CNU, metrô funcionará em horário normal no domingo (05)

Em função do cancelamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), o metrô-DF funcionará em horário normal no domingo (05), de 7h às 19h.

CNU

Em meio ao estado de calamidade no Rio Grande do Sul pelas fortes chuvas, o governo Lula decidiu adiar o CNU em todo o país. A nova data de aplicação ainda não foi divulgada.

Esta é a primeira edição do que o governo chamou de maior concurso público da história do país.

Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, já havia adiantado que uma posição sobre um possível adiamento da prova no estado do Rio Grande do Sul deveria ser divulgada ainda hoje.

Desde o início da semana, o estado tem enfrentado fortes chuvas e, nesta manhã, a Defesa Civil confirmou 31 mortes, 74 pessoas desaparecidas e 56 feridos. Até o momento, 235 municípios foram afetados pelos temporais, totalizando mais de 351 mil pessoas afetadas, sendo 17.087 desalojadas e 7.165 em abrigos.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do Canal Gov, Pimenta afirmou que o adiamento da prova custaria cerca de R$ 50 milhões aos cofres públicos. “É importante que a gente possa ter alguns dados gerais. A possibilidade de adiamento do concurso tem um custo de R$ 50 milhões”, disse o ministro-chefe.