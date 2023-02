Van escolar com crianças bate em carro e tomba

Além do motorista, um senhor de 54 anos, a van possuía nove passageiros, sendo oito crianças e uma monitora

Na tarde desta terça-feira (14), uma van escolar com crianças colidiu com um carro e, em seguida, tombou no asfalto. O acidente ocorreu dentro de um condomínio fechado e residencial no Paranoá, próximo a DF 250.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros às vítimas.

O motorista da Van Escolar Fiat/Ducato de cor cinza, de 54 anos, se envolveu em uma colisão com um Reanult Clio.

O condutor da lotação não se feriu. A van possuía nove passageiros, sendo oito crianças e uma monitora. Após as crianças serem atendidas e avaliadas pelos socorristas, foi constatado que não possuíam nenhum ferimento, assim, não foi necessário o transporte à unidades de saúde.

A monitora da van escolar, de 32 anos, foi encontrada dentro do veículo. Ela foi estabilizada e atendida no protocolo de trauma e posteriormente, encaminhada pelo CBMDF ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA). A paciente estava consciente, orientada e estável, apresentando ferimentos superficiais e sentindo algumas dores na região da cintura e pescoço.

O segundo veículo envolvido, um Renault/Clio de cor bege era conduzido por um senhor de 53 anos. O homem também foi atendido pelos bombeiros e não foi encaminhado a uma unidade de saúde, pois estava ileso.

A cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal e a perícia foi acionada.

A van ficou sob a responsabilidade do condutor para posterior acionamento do guincho.

A dinâmica do acidente não foi informada até a publicação da matéria.