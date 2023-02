Caminhão fica destruído após incêndio na BR-060

O incêndio consumiu toda a estrutura do caminhão que transportava colchões

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender essa ocorrência às 00h47, desta terça-feira (14), na BR-060, próximo ao Posto de Fiscalização Tributária sentido Brasília

O incêndio consumiu toda a estrutura do caminhão que transportava colchões. O combate teve a duração de aproximadamente 25 minutos de atuação e durante o combate todo o sentido da BR foi interditado, até as chamas serem controladas.

Segundo o motorista, de 42 anos, o incêndio começou no cofre do motor, após ele parar no acostamento, por ter um dos pneus estourado.

O veículo ficou aos cuidados do condutor para o acionamento do seguro e do guincho.