Vacina contra dengue disponível para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos

A vacina contra a dengue está disponível, a partir da manhã desta quinta-feira (18), para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) segue a orientação do Ministério da Saúde.

Essa expansão da faixa etária será válida até o fim do estoque de vacinas contra dengue ainda disponíveis na rede. Ainda há cerca de 2,8 mil disponíveis.

A orientação é comparecer a um dos locais de atendimento com identidade e a caderneta de vacinação. A lista completa com endereços e horários está disponível no site da pasta.

A campanha de vacinação foi iniciada na rede pública em 9 de fevereiro e já foram aplicadas 54.214 doses, cerca de 92% do total distribuído. A vacinação era voltada exclusivamente para a faixa etária de 10 a 14 anos.

