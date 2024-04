Em greve, servidores administrativos do Detran impedem funcionários de entrarem nas sedes

Os servidores administrativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fizeram paralisação e estão impedindo com que os demais funcionários ingressem nas sedes do órgão, na Asa Norte e em Taguatinga.

Na Asa Norte, foram colocaram cadeados nos portões e estão impedindo os funcionários de entrar. Em Taguatinga, seguranças estão barrando a entrada dos funcionários.

Em imagens recebidas pela reportagem, é possível ver as imagens dos portões trancados, seguranças identificados e uma pessoa utilizando um colete com os dizeres “recomposição salarial já!”.

O Sindicato dos Agentes de Trânsitos, o SINATRAN, soltou nota deixando claro que essa paralisação atinge apenas a categoria de servidores administrativos e que o trabalho nas ruas de policiamento e fiscalização segue normalmente.

“Os agentes de trânsito permanecem trabalhando normalmente para o bem do trânsito e da sociedade, sem paralisação”, explicou o SINATRAN-DF.

Os servidores administrativos não deliberaram nenhum indicativo de greve e pegaram a todos de surpresa, inclusive a população.