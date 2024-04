Acidente entre dois caminhões deixa três feridos na BR-070

Na madrugada desta quinta-feira (18), na BR-070, próximo ao Posto Ipiranga, na altura do Setor H Norte, as equipes do Corpo de Bombeiros encontraram um acidente envolvendo dois caminhões.

Condutor de um caminhão Ford Cargo, o senhor G.G.S., de 46 anos, foi atendido e apresentava suspeita de luxação na mão esquerda e escoriações no joelho esquerdo, estava consciente, orientado e estável, foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

Passageiro do mesmo veículo, o senhor J.B.T., de 59 anos necessitou ser desencarcerado pois ficou preso à lataria do veículo e ele apresentava laceração do pé esquerdo, fratura na perna direita, escoriações na região da cabeça, mas estava consciente e estável e foi transportado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

Outro que estava no Ford Cargo foi o senhor M.S.B., de 29 anos, que apresentava fratura nas duas pernas e dores generalizadas, estava consciente, orientado e estável e foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Condutor de um Volvo de cor branca, o senhor R.A.V.J., de 46 anos estava sozinho e se mostrava consciente, orientado, estável e não necessitou de transporte a uma unidade hospitalar.

A CMBDF não teve informações sobre a dinâmica do acidente e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cuidou do trânsito após o socorro ser prestado.