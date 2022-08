União Brasil anuncia candidatura de Reguffe ao GDF

Na frente dos pré-candidatos, o presidente do partido leu uma carta que oficializa a candidatura de Reguffe

O partido União Brasil irá lançar, na convenção partidária desta quinta-feira (4), a candidatura oficial de José Antônio Reguffe ao Governo do Distrito Federal (GDF).

O anúncio ocorre pouco após Reguffe publicar um vídeo onde afirmar que o União não o queria como candidato ao Palácio do Buriti e pressioná-los, dizendo que ele seria “ou candidato a governador, ou nada”. “Em março deste ano me filiei ao União Brasil para oferecer ao DF uma alternativa real e viável, um governo que fosse honesto, que mudasse a vida da população”, começa falando.

O anúncio foi feito pelo presidente do União Brasil no DF, Manoel Arruda, em reunião com os pré-candidatos do partido nesta tarde. Na frente dos pré-candidatos, o presidente do partido leu uma carta que oficializa a candidatura de Reguffe. Confira na íntegra:

“O União Brasil, o maior partido do Brasil, cumpriu com lealdade todos os compromissos firmados desde a filiação do nosso senador José Antônio Reguffe. Ele se juntou a nós em março deste ano e sempre teve total apoio para ser candidato ao Governo do Distrito Federal. Dessa forma, o nosso União Brasil lança, no dia de hoje [4], a candidatura oficial de Reguffe ao Governo no Distrito Federal na convenção partidária.

Precisamos de um líder forte, corajoso, transparente e decidido para que nós, do União Brasil e os brasilienses em especial, possamos confiar para cuidar do povo do Distrito Federal. Manuel Arruda, presidente do União Brasil DF.”

Arruda havia dado uma espécie de xeque-mate em Reguffe após se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e garantir o apoio a sua reeleição, o que incluiria seus candidatos locais ao partido.