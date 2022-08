‘Candidato a governador ou nada’, diz Reguffe

Por meio do seu canal do YouTube, Reguffe acusou seu partido, o União Brasil, de não o querer como candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF). O vídeo foi postado no final da manhã desta quinta-feira (4).

“Em março deste ano me filiei ao União Brasil para oferecer ao DF uma alternativa real e viável, um governo que fosse honesto, que mudasse a vida da população”, começa falando. “Compromissos foram feitos, mas não foram honrados. Foi feito o compromisso que eu teria a liberdade de escolher o cargo que quisesse disputar, autonomia total para escolher a chapa e as alianças para viabilizar o projeto, mas nada disso está sendo honrado”, completou.

A convenção do partido está marcada para acontecer hoje, mas o União Brasil ja havia dado uma espécie de xeque-mate na indicação do senador ao Buriti, quando Manoel arruda, presidente regional do partido, se reuniu com Bolsonaro para lhe garantir apoio na reeleição.

“Não consigo entender como o partido não quer um candidato que está com mais de 25% das intenções de votos nas pesquisas. Eu seria muito bem votado como deputado, mas não quero”, disse o senador.

Para completar, Reguffe afirmou ter feito sua parte e que, caso o partido não o escolha como candidato ao GDF, dará um ‘até breve’ à política. “Não vou para outro cargo. Ou serei candidato a governador, ou nada. E pelo jeito, será nada”, finalizou o político.