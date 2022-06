UnB: Linha 0.110 será exclusiva para uso de cartões de transporte

Também serão atendidas as pessoas que estiverem sem o cartão, que serão orientadas a encontrar os locais onde podem adquirir

O cartão de transporte dará acesso aos usuários que desejam utilizar a linha 0.110, que liga a Rodoviária do Plano Piloto e o Campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. A mudança passa a valer a partir desta quarta-feira (22). Além disso, o coletivo sairá da Plataforma B, na rodoviária.

O novo local de embarque será ao lado do BRT. Os passageiros irão validar os cartões nas catracas instaladas na plataforma e entrar num espaço reservado. Depois, poderão embarcar direto pela porta do meio e porta traseira do ônibus. Não será possível pagar em dinheiro.

Poderão ser utilizados o cartão de passe livre estudantil, o de vale-transporte ou o cartão mobilidade.

Aqueles que ainda não possuem o cartão, poderão utilizar a linha 110.2, que oferece 33 viagens por dia e continuará com os ônibus partindo do local na plataforma A.

Se o deslocamento for para outras localidades na L2 Norte, os passageiros deverão utilizar as linhas 0.116 e 116.1, que juntas oferecem 160 partidas por dia.

Como adquirir o cartão

Quem ainda não possui o cartão tem diversos canais para adquirir. Os estudantes poderão fazer o cadastro no site do BRB Mobilidade e retirar o cartão num ponto de atendimento, como a Galeria dos Estados, BRT de Santa Maria, postos Na Hora de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Riacho Fundo, ou ainda nas rodoviárias de Planaltina, Gama e Sobradinho.

Já o cartão mobilidade (cidadão) poderá ser solicitado pela página de compra de créditos, no site do BRB Mobilidade, e retirado num ponto de atendimento do banco: no Mezanino da Rodoviária, próximo à escadaria do lado leste (Eixo L), ou em guichês exclusivos para cadastro e retirada do cartão na estação Central do Metrô.

A recarrega do cartão Mobilidade pode ser realizada por meio do app BRB Mobilidade, disponível gratuitamente. Ainda, as recargas podem ser realizadas em outras opções como: estações do metrô, do BRT, lojas BRB conveniência e demais postos BRB Mobilidade, inclusive no guichê que fica ao lado do BRT na Rodoviária do Plano.

Como usar o cartão

A nova operação do transporte público coletivo para a UnB contará com o trabalho de atendentes que ficarão na rodoviária, das 6 horas às 18 horas, para orientar os usuários da linha 0.110. A principal orientação será sobre como utilizar o cartão, que será um pouco diferente do procedimento que o usuário está acostumado a fazer nos ônibus.

Para passar o cartão no validador instalado na plataforma, o usuário terá de acionar o botão que libera a catraca de acesso ao aquário. Os atendentes estarão no local para ajudar os passageiros. Primeiro será preciso acionar o botão número 2 da catraca e depois aproximar o cartão no validador para liberar o acesso.

Também serão atendidas as pessoas que estiverem sem o cartão, que serão orientadas a encontrar os locais onde podem adquirir ou recarregar. Se a pessoa preferir, será encaminhada para o local de embarque na linha 110.2, onde será possível pagar a passagem com dinheiro.

A medida adotada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) tem o objetivo de reduzir as filas, agilizar o embarque dos universitários e oferecer um atendimento com viagens mais rápidas.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade