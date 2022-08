UnB abre inscrições para corrida comemorativa na Asa Norte

A corrida consistirá em um percurso de cinco quilômetros, que irá contornar o campus Darcy Ribeiro. Metade das vagas já foram preenchidas

Os atletas e a comunidade do Distrito Federal terão uma ótima oportunidade de esporte e lazer neste final do mês, já que um evento inédito irá acontecer na Asa Norte. Para celebrar a abertura da sua 22º Semana Universitária, a Universidade de Brasília (UnB) realizará, no dia 28 de agosto, a 1º Corrida e Caminhada UnB/HUB, que consistirá em uma prova de cinco quilômetros que irá contornar o campus Darcy Ribeiro.

A largada da corrida está marcada para às 8 da manhã, partindo do estacionamento do Hospital Universitário de Brasília (HUB), localizado na 605 Norte. De lá, os atletas irão passar pela Faculdade de Educação e pela Ala Sul do Instituto Central de Ciências (ICC).

Depois, os participantes passarão pelo Memorial Darcy Ribeiro, também conhecido como Beijódromo, pela Reitoria e pela Biblioteca Central dos Estudantes (BCE). Por fim, o circuito passará pelas faculdades de Direito e de Tecnologia, até chegar no posto de gasolina que dá acesso à L3 Norte, quando, de lá, os esportistas voltarão para o HUB.

Todos aqueles que concluírem o trajeto ganharão uma medalha de participação. Haverá também uma premiação com troféus para os primeiros, segundos e terceiros colocados, divididos por uma classificação geral e pelas suas faixas etárias. Ao todo, foram disponibilizadas 500 vagas para competidores, sendo que 250 já foram preenchidas até o momento. As inscrições para participar da corrida ainda estão abertas, e podem ser feitas até o dia 23 de agosto no link: https://bit.ly/CorridaUnB.

Os participantes, tanto atletas como a comunidade em geral, deverão fazer a compra de um kit de participante, no valor de R$ 70, para poder competir na corrida, sendo que idosos com mais de 60 anos irão pagar R$ 35. Os utensílios estarão disponíveis para a retirada no Shopping Venâncio, localizado no Setor Comercial Sul, das 11 horas até às 18 horas. É importante ficar atento ao horário, pois não haverá entregas após este prazo.

Uma oportunidade para conhecer a UnB

Em uma entrevista exclusiva para o Jornal de Brasília, o decano de Extensão da Universidade de Brasília, Alexandre Pilati, explicou que a inédita corrida foi criada como forma de celebrar os 60 anos da UnB, fundada em 1962, os 50 anos do HUB, criado em 1972 e o centenário do nascimento do idealizador e primeiro reitor da instituição, Darcy Ribeiro, nascido em 1922 e que faleceu na capital federal em 1997.

Além disso, o evento ao ar-livre também se tornou uma oportunidade para unir a atividade física e o bem-estar pessoal dos participantes, além de aproximar a UnB da população brasiliense, através de um percurso ao ar livre que passará por todo o campus Darcy Ribeiro. “A gente gostaria de apresentar o campus para a comunidade de Brasília e convidar ela para vivenciar o campus de uma maneira diferente, fora das salas de aulas, mas observando a sua beleza arquitetônica e natural”, explica o decano.

Pilati conta que a instituição de ensino superior não deve ser pertencente apenas a sua comunidade acadêmica, e sim, sendo pertencente a toda a população da capital federal, que agora poderá ter a oportunidade de utilizar os seus espaços físicos como rota de esporte e lazer. “Não é um espaço apenas daqueles que são os seus estudantes, os seus professores ou os seus técnicos. A UnB e o seu espaço são patrimônios da comunidade de Brasília, que tem que ocupar, valorizar e defender”, afirma.

UnB quer que corrida entre no calendário do DF

O decano de Extensão comenta que a intenção da UnB é que a Corrida UnB/HUB seja feita anualmente, sendo realizada durante as próximas edições da Semana Universitária. Ele também revela que a instituição planeja aumentar o seu trajeto já na competição do ano que vem, dobrando a distância do percurso de cinco para dez quilômetros. Além disso, estarão inclusos shows e piqueniques pelo campus, trazendo cultura e gastronomia para o evento de atletismo.

Segundo Alexandre Pilati, a ideia é que o circuito futuro incluirá outras áreas do Plano Piloto, além do campus Darcy Ribeiro. Entre as possibilidades citadas pelo decano, estão a Esplanada dos Ministérios, a Vila Planalto, ou as quadras residenciais e comerciais da Asa Norte.

Aumentando a distância do circuito, a UnB deseja que as competições entrem para o calendário de provas existentes no Distrito Federal, tornando-se uma opção conhecida dos atletas e moradores que desejam se exercitar. “A gente gostaria muito que essa corrida ficasse tradicionalmente enquadrada no nosso contexto de corridas do DF. A nossa ideia é que isso cresça e que se torne uma rotina anual”, explica Pilati.