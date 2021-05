Umidade relativa do ar cai nos próximos dias. Confira a previsão

Seca e frio se mantêm na capital

A semana deve se encerrar com dias de frio, seca e poucas nuvens. Nesta quarta-feira (19), por exemplo, a temperatura mínima é de 12ºC, e a umidade relativa do ar pode chegar a 30%. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade cai ainda mais nos próximos dias. Na quinta (20), vai variar entre 20% e 70%; na sexta (21), entre 80% e 25%; no sábado, entre 70% e 25%. Já no domingo, o índice deve ser o mais baixo até então: entre 60% e 20%.

Quanto às temperaturas, a previsão do Inmet é de que elas se mantenham estáveis durante os próximos dias, subindo um ou dois graus celsius até chegar numa mínima de 19ºC e máxima de 33ºC no domingo (23). Os ventos devem ser fracos.