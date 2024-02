Últimos dias para doar materiais escolares para crianças acolhidas do DF

Podem ser doados itens escolares em geral, exceto livros didáticos. As doações devem ser entregues na Rede Solidária Anjos do Amanhã

A Campanha Volta às Aulas 2024, promovida pela Rede Solidária Anjos do Amanhã, programa de voluntariado do TJDFT termina nesta sexta-feira, 16. A ação arrecada materiais escolares para crianças e adolescentes acolhidos em instituições do DF. A expectativa é contemplar cerca de 350 jovens.

Podem ser doados itens escolares em geral, exceto livros didáticos. As doações devem ser entregues na Rede Solidária Anjos do Amanhã (SGAN 916 – Fórum da Infância e Juventude), das 13h às 18h.

Quem preferir, pode colaborar com doação financeira destinada à compra dos materiais. Para mais informações, entre em contato com a Rede Solidária pelo e-mail [email protected] ou pelo número (61) 3103-3259 (telefone e WhatsApp).

Lista de sugestões de itens para doação

Lápis diversos

Lapiseiras

Grafites

Borrachas

Canetinhas

Canetas

Gizes de cera

Cadernos diversos

Tesouras

Colas branca, em bastão e para isopor

Compassos

Transferidores

Esquadros

Estojos

Corretivos

Pastas variadas

Telas para pintura (20×30)

Post-it

Folhas com pauta

Papel Canson para artes

Pincéis atômicos

Calculadoras

Mochilas

A Campanha Volta às Aulas ganhou reforço antecipado com a ação Natal com Mochila, realizada no final de 2023 também pela Rede Solidária Anjos do Amanhã. Por meio da iniciativa, foram adquiridas 200 mochilas escolares, já entregues a crianças e adolescentes de cinco instituições de acolhimento do DF.