Última parcela do IPVA 2023 começa a vencer nesta segunda

A última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deste ano começa a vencer nesta segunda-feira (10) e finaliza na sexta-feira (14). O pagamento acontece de acordo com o número final da placa do veículo.

O imposto, que começou a ser cobrado em fevereiro, pôde ser quitado à vista (cota única) ou dividido em seis parcelas. Vale lembrar que caso o cidadão deixe de cumprir as obrigações com o Fisco, ele terá o CPF ou CNPJ registrado em cadastro devedor.

De responsabilidade da Secretaria de Fazenda (Sefaz), a arrecadação de recursos do IPVA é revertida para áreas como educação, saúde, segurança e infraestrutura. “Não basta apenas pagar o tributo. É importante que todos nós, cidadãos conscientes, entendamos o motivo e a importância desse pagamento”, lembra o secretário de Fazenda, Itamar Feitosa. “O cidadão tem um papel fundamental na construção e no progresso da nossa sociedade, enquanto contribuinte e fiscalizador do Estado”, pontua.

Para consultar o IPVA pela internet ou imprimir a última parcela, basta acessar o portal de serviços da Receita. Lá, o contribuinte deve informar o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) para ter acesso às informações. Outra opção é baixá-lo por meio do aplicativo Economia DF, na opção Veículos.

As informações são da Agência Brasília