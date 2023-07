Homem morre atropelado na BR-020; veículo fugiu

Após constatação do óbito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela cena até a chegada da perícia.

Um homem faleceu após ser atropelado na BR-020, na região de Sobradinho, na madrugada de ontem (08). O veículo não foi encontrado no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima, identificada apenas como P.M.G, com aproximadamente 55 anos, já sem vida.

Durante atendimento, uma das faixas da via precisou ser interditada. Após constatação do óbito, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela cena até a chegada da perícia.