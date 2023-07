Adolescente é apreendido suspeito de diversos roubos em Águas Claras

O jovem foi encaminhado para a DCA2, juntamente com a moto, cinco celulares, um colete balístico e munições

Um adolescente foi apreendido, na manhã de ontem (08), suspeito de praticar diversos assaltos na região de Águas Claras. Um possível comparsa do jovem fugiu.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante patrulhamento, uma equipe recebeu um alerta sobre um indivíduo que, em uma moto prata e preta, havia roubado o celualr um pedestre próximo à rua 33 sul.

Imediatamente, os militares iniciaram as buscas com base nas informações fornecidas e na localização do celular roubado.

Ao localizar a moto, os policiais constataram que a placa não correspondia ao chassi e, ao abrir o baú de moto, encontrou diversos celulares embalados em papel alumínio.

O adolescente foi encontrado em um bar nas proximidades. Segundo os funcionários do comércio, ele estaria com um segundo homem, que fugiu assim que a equipe se aproximou.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA2), juntamente com a moto, cinco celulares, um colete balístico e munições.