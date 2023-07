UBS 2 da Estrutural muda temporariamente local de atendimento

Serviços serão realocados para a UBS 1 da região e para a administração regional

A partir de quarta-feira (19), a Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 da Estrutural passará por uma manutenção para reforçar a estrutura do prédio. Durante o período de intervenções, os serviços serão prestados em locais próximos: na UBS 1 e na Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA) e Estrutural.

As alterações começam nesta terça-feira (18). “Primeiramente, faremos a mudança para a administração regional. Os pacientes não deixarão de ser atendidos em nenhum momento. Eles serão acolhidos na UBS 1 da Estrutural”, reforça o gerente de serviços da Atenção Primária na Estrutural, Daniel Gottsch.

Enquanto o espaço físico estiver em reforma, a maior parte dos atendimentos ocorrerá na administração da região administrativa, ficando os serviços de vacinação e de farmácia disponíveis na UBS 1. Para garantir um fluxo adequado, as equipes serão reforçadas.

Além disso, a UBS 1 oferecerá os atendimentos odontológicos aos pacientes remanejados. “Também teremos carga horária ampliada para odontologia e vamos reforçar as atividades educativas em escolas da região e na unidade”, acrescenta o gerente.

A distância entre as duas unidades é de aproximadamente 300 metros, o que minimiza o impacto do deslocamento aos usuários. Os servidores das unidades atuaram ativamente para divulgar as mudanças. Ainda foram utilizadas faixas e mídias locais, com o objetivo de manter a população informada sobre os serviços disponíveis durante o período de manutenção.

”Outras unidades da Região de Saúde Centro-Sul, como a UBS 1 do Núcleo Bandeirante, UBSs 2 e 3 do Guará e o Instituto de Saúde Mental [ISM] também estão em processo de revitalização. O objetivo é oferecer não só melhorias, mas também aprimorar os atendimentos e os serviços ofertados aos usuários”, aponta o superintendente da Região de Saúde Centro-Sul, Ronan Garcia.

Melhorias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para garantir segurança e mais comodidade à população, a Secretaria de Saúde (SES-DF) tem contratos regulares de manutenção com diferentes empresas para melhorar as condições das unidades de saúde. Em breve, por exemplo, está prevista a conclusão da UBS 1 de Vicente Pires, que recebeu novos profissionais e ampliará o atendimento à população.

Mudança temporária de local de atendimento:

UBS 1 SCIA/Estrutural

Atenderá vacinação, farmácia e odontologia da UBS 2

Área Especial 2 – Setor Central

Das 7h às 18h

Administração Regional SCIA/Estrutural

Demais atendimentos da UBS 2

Área Especial 5 – Setor Central

Das 7h às 18h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelo InfoSaúde-DF é possível pesquisar a localização das UBSs.

Com informações da Agência Brasília