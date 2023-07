Governo promove treinamento avançado em base de dados ambientais

A plataforma Sisdia já está disponível para monitoramento de territórios e coleta de informações. Curso em formato virtual é gratuito e já começou

A Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema) promove um treinamento para usuários com níveis intermediário e avançado das áreas de tecnologia da informação (TI) e geoprocessamento, que começa nesta terça-feira (18).

A finalidade é apresentar novas funcionalidades do Sistema Distrital de Informações Ambientais (Sisdia), que é a principal base de dados ambientais pública e gratuita do DF. Os cursos serão realizados até 25 de julho e ministrados de forma gratuita e online.

O treinamento tem carga horária de 60 horas e, ao final, será concedido um certificado de participação. Os horários são de acordo com a seleção do curso e o acesso será enviado por e-mail após cadastro feito por meio do formulário neste link.

Sobre a plataforma

A base de dados do Sisdia reúne informações sobre água, ar, solo, fauna e flora. A plataforma consolida dados ambientais gerados por diversos órgãos governamentais essenciais para promover, por exemplo, a eficiência e a celeridade ao licenciamento ambiental, bem como promover efetividade ao monitoramento, controle e fiscalização do território, além de ajudar na elaboração de políticas públicas ambientais.

De acordo com o subsecretário de Gestão Ambiental e Territorial da Sema, Renato Santana, o Sisdia é o maior repositório de dados ambientais do país atualmente, funcionando por meio do sistema de georreferenciamento. Santana afirma que a grande novidade apresentada no curso são os alertas territoriais mais rápidos, com a possibilidade de monitoramento de terras por imagens de satélites, disponíveis para consulta pública. Esse trabalho pode prevenir, por exemplo, ocupações indevidas de território.

O subsecretário também frisou que a tecnologia inovadora servirá para ampliar, além do tema do meio ambiente, outros ‘braços’ tecnológicos do governo. “É a ideia de que o Estado chegue primeiro. Esse programa desperta, nos profissionais da área, o uso de novas tecnologias que já estão funcionando no Brasil”, ressalta.

Alta procura

Na primeira hora de abertura do Ciclo Avançado de Capacitação do Sisdia, já foram ocupadas 100 vagas, com uma grande procura de gestores de georreferenciamento e profissionais da área de TI.

O sistema funciona como uma ramificação temática da Infraestrutura de Dados Espaciais do Distrito Federal (IDE-DF), que em 2021 passou a ser uma ferramenta pública, cujos dados podem ser acessados por meio de um portal eletrônico próprio, dando mais transparência e visibilidade a todo o seu conteúdo.

O Ciclo Avançado foi idealizado a partir do projeto CITinova, somando aproximadamente R$ 6 milhões de investimento em várias áreas tecnológicas no DF. O CITinova é executado pela Sema em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI), o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), com recursos do Global Environment Facility (GEF).

Em caso de dúvidas ou mais informações sobre a capacitação, basta entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Com informações da Agência Brasília