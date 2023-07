Serviços do GDF marcam presença no Capital Moto Week

Evento contará com vários órgãos do governo em ações direcionadas ao público na Vila do Bem, entre os dias 24 e 26

De 20 a 29 de julho, o Capital Moto Week (CMW) vai reunir apaixonados por aventuras sobre duas rodas no maior festival de rock e motos da América Latina. Durante o evento, entre os dias 24 e 26, será realizada a Vila do Bem, com entrada gratuita e ações voltadas à comunidade e a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Governo do Distrito Federal (GDF) marcará presença com diversos serviços à disposição dos cidadãos.

A carreta itinerante do Na Hora levará ao Parque de Exposições Granja do Torto os mesmos serviços que estão disponíveis nas unidades físicas do Na Hora. A Caesb desembarca com o Expresso Ambiental, ônibus de educação ambiental, com práticas sustentáveis para compor as ações de conservação. Além disso, será disponibilizada pela Companhia uma unidade móvel com caixa de 500 litros para o fornecimento de água.

A Novacap também contribuirá com a compensação ambiental do CMW. Para diminuir o impacto do aumento da produção de gás carbono na última edição do festival (2022), a Companhia Urbanizadora doou mais de 3 mil mudas de árvores nativas do cerrado. A mesma ação está sendo planejada para este ano.

Uma série de ações de manutenção também está em execução no parque de exposição, que inclui a reposição de lajes e limpeza de boca de lobo, reposição de meio-fio vazado, reparo em boca de lobo, higienização de poços de visita e a desobstrução de 118 metros de redes de águas pluviais.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estará presente com campanhas educativas. Já o Departamento de Trânsito (Detran) controlará o tráfego da região. Servidores do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) farão apresentações de teatro para o público infantil, estimulando a correta separação de resíduos e a reciclagem.

O público feminino também poderá contar com o ponto de apoio da Secretaria da Mulher do DF, que durante todo o evento estará com um espaço fixo no qual as mulheres encontrarão informação sobre os programas e projetos da pasta, os equipamentos públicos coordenados pela Secretaria e os canais de denúncia.

Festival fomenta o turismo

A organização estima que a edição comemorativa de 20 anos do Capital Moto Week receberá 800 mil pessoas, 350 mil motociclistas e 1,8 mil motoclubes e motogrupos de todo o país. E espera movimentar mais de R$ 60 milhões na economia do DF e gerar 12 mil empregos diretos e indiretos.

“O setor produtivo e todo o segmento turístico ganham com a realização do Capital Moto Week, que tem o apoio do GDF, por meio da Secretaria de Turismo. Este festival atrai para Brasília pessoas de todos os lugares do mundo. São 10 dias de diversão, festa, mas também de muita movimentação na economia de todo o DF”, destaca o secretário Cristiano Araújo.

Ele recomenda que os visitantes do festival aproveitem a estadia para conhecer a capital federal por meio da Rota Sobre Rodas, elaborada pela Setur. “Essa é uma excelente oportunidade para dar um ‘rolê’ por Brasília. A cidade, mais uma vez, está pronta para receber o Capital Moto Week”, completa.

O evento foi beneficiado com R$ 599.500 no âmbito do Programa de Incentivo Fiscal, mecanismo de financiamento de projetos culturais que concede isenção fiscal a empresas que realizam aporte a eventos aprovados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Serviço

Vila do Bem no Capital Moto Week 2023

Quando: 24 a 26 de julho

Onde: Parque de Exposições Granja do Torto

Entrada gratuita. Os ingressos para a Vila do Bem estarão disponíveis a partir de domingo (23) no site e no aplicativo da Bilheteria Digital.

