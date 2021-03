UBS 1 de Samambaia amplia serviços aos pacientes

O objetivo é ter a gestão dos serviços de forma que permitam o acompanhamento e avaliação da melhoria da situação de saúde das famílias

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 de Samambaia abriu três novos serviços, sendo eles laboratório, sala de vacina e farmácia, que já estão disponíveis para a população. A unidade, que fica na QS 408 da cidade, possui nove equipes de Estratégia Saúde da Família e uma equipe de saúde bucal.

“A gestão da Região de Saúde Sudoeste tem procurado elevar a resolubilidade das equipes através da incorporação de recursos humanos qualificados e de tecnologia adequada, no campo da infraestrutura”, explica a diretora de Atenção Primária da Região Sudoeste, Clenici Godois.

Segundo ela, o objetivo é ter a gestão dos serviços de forma que permitam o acompanhamento e avaliação da melhoria da situação de saúde das famílias, especialmente os grupos mais vulneráveis a riscos de contrair doenças e de sofrer danos à saúde.

Com a ampliação de serviços, agora os usuários têm disponíveis uma sala de vacina, conforme prevê o Programa Nacional de Imunização; farmácia com dispensação de medicamentos previstos para a Atenção Primária e com funcionamento até as 22h; dispensação de medicamentos psicotrópicos, conforme normas da assistência farmacêutica; sala de coleta de exames laboratoriais e; realização de eletrocardiograma, sendo referência para a demanda da Região Administrativa de Samambaia.

A diretoria de Atenção Primária da Região Sudoeste ressalta que trabalha com o objetivo de ampliar o acesso, a qualidade e a resolutividade dos serviços, fortalecendo a relevância do papel da Atenção Primária no SUS.