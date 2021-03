Autoridades de saúde e segurança apresentam dados sobre a Covid no DF

O evento foi realizado no Salão Branco do Palácio do Buriti e contou com a presença do o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha; o secretário de Saúde, Osnei Okumoto; o comandante da PM, Julian Pontes; e o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira

Em meio a pandemia de Covid-19, autoridades do Distrito Federal participaram de uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (15), para atualizar a população candanga sobre o avanço da doença na região, além de apresentarem dados sobre os resultados obtidos por meio das estratégias de combate à proliferação do vírus. O evento foi realizado no Salão Branco do Palácio do Buriti e contou com a presença do o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha; o secretário de Saúde, Osnei Okumoto; o comandante da PM, Julian Pontes; e o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira.

O primeiro a falar foi o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, que destacou a importância da realização da entrevistas coletivas para acabar com a propagação de fakes news sobre o tema. Rocha informou que a população do DF vem cumprindo as medidas impostas no decreto nº 41.849. Segundo o secretário, a taxa de transmissão da Covid-19 está em 1,01. O secretário explica que esse índice é bom, pois em um momento mais crítico a taxa chegou a apontar 1,38. O ideal é que o número fique abaixo de 1. Isso significa que a medidas adotadas estão surtindo efeito, porémm é preciso que as regras continuem sendo respeitadas.

O secretário da Saúde, Osnei Okumoto destacou que o GDF tem procurado ocupar leitos vazios. Nesta semana, o governo local tem a expectativa de abrir 98 novos leitos de UTI. Entre eles, 40 já estão disponíveis em Santa Maria, e outros 10 que serão instalados. O Hospital de Base terá a instalação de 20 unidades. O Hospital do Gama receberá 30 leitos. Por fim, Okumoto disse que o DF vai contratar 28 leitos que pertencem a rede privada.

Durante sua fala, o comandante da PM, Julian Pontes, frisou que 95% dos estabelecimentos vistoriados estão cumprindo o decreto determinado pelo governador do DF, Ibaneis Rocha. Entrentanto, cinco pessoas foram autuadas em flagrantes e precisaram assinar o TCO (Termo Circunstâncial de Ocorrência).

O secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira, comentou sobre o trabalho realizado entre a polícia e a secretaria DF Legal. Neste final de semana, duas festas clandestinas foram encerradas, uma em Samambaia Norte e outra em Brazlândia. Na primeira, as autoridades ainda estão registrando todas a pessoas que estiveram presente. Na segunda, 65 pessoas foram identificadas e vão receber autos de infração.

Cristiano explicou que denúncias de festas clandestinas pode ser realizada pelos canal 162. Durante a noite, é recomendado que as queixas sejam feitas diretamente pelo número 190.

Osnei Okumoto afirmou que um levantamento diário é realizado para a análise da quantidade de oxigênio utilizado na rede de saúde do DF. E completou dizendo que o hospital de campanha instalado na região administrativa de Águas Claras já está pronto para atendimento da população.

Sobre uma possível manutenção das medidas restritivas, como o lockdown, Gustavo Rocha afirmou que o Governador Ibaneis Rocha analisa diariamente dados referentes ao avanço da doença na capital federal. Até o momento, não há previsão de extensão do decreto. Entretanto, pode ser que futuramente possa acontecer.

Cristiano Mangueira afirmou que comerciantes que se recusam a adequar seus estabelecimentos estão sendo multados. No último final de semana, 53 multas foram aplicadas, e 87 locais foram interditados

Okumoto falou que a Pasta ainda não recebeu uma notificação do Ministério da Saúde referente ao recebimento de novas doses de imunizantes para esta semana e que a chegada geralmente acontece na terça-feira. Quanto a utilização de oxigênio nas unidades de saúde, ele afirmou que o DF teve um aumento no consumo deste recurso. Entretanto, a taxa ainda está de acordo com a quantidade estocada.