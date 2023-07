Túnel Rei Pelé será interditado para manutenção preventiva dos ventiladores

Ação ocorrerá de 17 a 21 de julho, entre 23h e 4h, para não impactar o fluxo de veículos

Durante a semana de 17 a 21 de julho, entre 23h e 4h, o Túnel Rei Pelé ficará interditado para manutenção preventiva periódica dos jatos ventiladores. Desta forma, os usuários devem ficar atentos à rota alternativa pela Avenida Central. Toda a ação será sinalizada.

O serviço consiste, entre outras atividades, em realizar a aferição da vibração e ruídos de cada um dos jatos ventiladores, localizados no teto da estrutura, verificando se os mesmos estão dentro dos limites estabelecidos pelo fabricante. Cada ventilador pesa cerca de uma tonelada e tem a função de promover a melhora da qualidade do ar, no caso de engarrafamentos, e retirar a fumaça de dentro do túnel, em caso de incêndio.

Além da segurança, a manutenção é requisito essencial para acionar a garantia dos equipamentos caso seja necessária. A ação de manutenção dos jatos ventiladores será realizada de forma periódica uma vez por mês.

Com informações da Agência Brasília